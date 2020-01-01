Tokenomika Major (MAJOR) Odkryj kluczowe informacje o Major (MAJOR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Major (MAJOR) Total Supply: 100000000 MAJOR. Major is a Play to Earn game in Telegram with a unique idea and implementation, created to increase the popularity of the TON platform and blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://major.bot/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1KoxVr_I4QLnTOPciZeVHcYlHVBXbxY-3/view Block Explorer: https://tonviewer.com/EQCuPm01HldiduQ55xaBF_1kaW_WAUy5DHey8suqzU_MAJOR

Tokenomika i analiza cenowa Major (MAJOR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Major (MAJOR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 10.90M $ 10.90M $ 10.90M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 83.35M $ 83.35M $ 83.35M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 13.08M $ 13.08M $ 13.08M Historyczne maksimum: $ 1.589 $ 1.589 $ 1.589 Historyczne minimum: $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 $ 0.09929041572096678 Aktualna cena: $ 0.1308 $ 0.1308 $ 0.1308 Dowiedz się więcej o cenie Major (MAJOR)

Tokenomika Major (MAJOR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Major (MAJOR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAJOR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAJOR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAJOR tokenomikę, poznaj cenę tokena MAJORna żywo!

Jak kupić MAJOR Chcesz dodać Major (MAJOR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAJOR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAJOR na MEXC już teraz!

Historia ceny Major (MAJOR) Analiza historii ceny MAJOR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAJOR już teraz!

Prognoza ceny MAJOR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAJOR? Nasza strona z prognozami cen MAJOR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAJOR już teraz!

