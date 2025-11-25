Tokenomika Maiga.ai (MAIGA)
Tokenomika i analiza cenowa Maiga.ai (MAIGA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Maiga.ai (MAIGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Informacje o Maiga.ai (MAIGA)
Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.
Tokenomika Maiga.ai (MAIGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Maiga.ai (MAIGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MAIGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAIGA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMAIGA tokenomikę, poznaj cenę tokena MAIGAna żywo!
Jak kupić MAIGA
Chcesz dodać Maiga.ai (MAIGA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAIGA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny Maiga.ai (MAIGA)
Analiza historii ceny MAIGA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny MAIGA
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAIGA? Nasza strona z prognozami cen MAIGA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
Przeczytaj i zaakceptuj Umowę użytkownika oraz Politykę prywatności
Kup Maiga.ai (MAIGA)
Kwota
1 MAIGA = 0.0225 USD
Handluj Maiga.ai (MAIGA)
POPULARNE
Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku
Największe wolumeny
Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu
Nowo dodane
Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu
Największe wzrosty
24-godzinne kryptowaluty o największych wzrostach, na które każdy inwestor powinien zwrócić uwagę