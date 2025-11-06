GiełdaDEX+
Aktualna cena Maiga.ai to 0.02096 USD. Śledź aktualizacje cen MAIGA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAIGA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MAIGA

Informacje o cenie MAIGA

Czym jest MAIGA

Biała księga MAIGA

Oficjalna strona internetowa MAIGA

Tokenomika MAIGA

Prognoza cen MAIGA

Historia MAIGA

Przewodnik zakupowy MAIGA

Przelicznik MAIGA-fiat

MAIGA na spot

USDT-M Futures MAIGA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Maiga.ai

Cena Maiga.ai(MAIGA)

Aktualna cena 1 MAIGA do USD:

$0.02097
$0.02097$0.02097
-3.89%1D
USD
Maiga.ai (MAIGA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:59:25 (UTC+8)

Informacje o cenie Maiga.ai (MAIGA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01831
$ 0.01831$ 0.01831
Minimum 24h
$ 0.02878
$ 0.02878$ 0.02878
Maksimum 24h

$ 0.01831
$ 0.01831$ 0.01831

$ 0.02878
$ 0.02878$ 0.02878

--
----

--
----

-0.43%

-3.88%

-43.06%

-43.06%

Aktualna cena Maiga.ai (MAIGA) wynosi $ 0.02096. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAIGA wahał się między $ 0.01831 a $ 0.02878, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAIGA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAIGA zmieniły się o -0.43% w ciągu ostatniej godziny, o -3.88% w ciągu 24 godzin i o -43.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Maiga.ai (MAIGA)

--
----

$ 62.97K
$ 62.97K$ 62.97K

$ 20.96M
$ 20.96M$ 20.96M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Maiga.ai wynosi --, przy $ 62.97K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAIGA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 20.96M.

Historia ceny Maiga.ai (MAIGA) – USD

Śledź zmiany ceny Maiga.ai dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0008487-3.88%
30 Dni$ -0.05489-72.37%
60 dni$ +0.00096+4.80%
90 dni$ +0.00096+4.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Maiga.ai

DziśMAIGA odnotował zmianę $ -0.0008487 (-3.88%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Maiga.ai

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05489 (-72.37%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Maiga.ai

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MAIGA o $ +0.00096(+4.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Maiga.ai

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00096 (+4.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Maiga.ai (MAIGA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Maiga.ai.

Co to jest Maiga.ai (MAIGA)

Decentralised AI agent economy for crypto and DeFAI, powered by "Proof of Trading" PoT token model based on trading volume. Backed by Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV and more.

Maiga.ai jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Maiga.ai. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MAIGA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Maiga.ai na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Maiga.ai będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Maiga.ai (w USD)

Jaka będzie wartość Maiga.ai (MAIGA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Maiga.ai (MAIGA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Maiga.ai.

Sprawdź teraz prognozę ceny Maiga.ai!

Tokenomika Maiga.ai (MAIGA)

Zrozumienie tokenomiki Maiga.ai (MAIGA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAIGAjuż teraz!

Jak kupić Maiga.ai (MAIGA)

Szukasz jak kupić Maiga.ai? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Maiga.ai na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MAIGA na lokalne waluty

1 Maiga.ai(MAIGA) do VND
551.5624
1 Maiga.ai(MAIGA) do AUD
A$0.0320688
1 Maiga.ai(MAIGA) do GBP
0.0159296
1 Maiga.ai(MAIGA) do EUR
0.0180256
1 Maiga.ai(MAIGA) do USD
$0.02096
1 Maiga.ai(MAIGA) do MYR
RM0.0876128
1 Maiga.ai(MAIGA) do TRY
0.8826256
1 Maiga.ai(MAIGA) do JPY
¥3.20688
1 Maiga.ai(MAIGA) do ARS
ARS$30.4207152
1 Maiga.ai(MAIGA) do RUB
1.7048864
1 Maiga.ai(MAIGA) do INR
1.8572656
1 Maiga.ai(MAIGA) do IDR
Rp349.3331936
1 Maiga.ai(MAIGA) do PHP
1.2314
1 Maiga.ai(MAIGA) do EGP
￡E.0.993504
1 Maiga.ai(MAIGA) do BRL
R$0.1123456
1 Maiga.ai(MAIGA) do CAD
C$0.0295536
1 Maiga.ai(MAIGA) do BDT
2.5541856
1 Maiga.ai(MAIGA) do NGN
30.24528
1 Maiga.ai(MAIGA) do COP
$80.615304
1 Maiga.ai(MAIGA) do ZAR
R.0.3649136
1 Maiga.ai(MAIGA) do UAH
0.8815776
1 Maiga.ai(MAIGA) do TZS
T.Sh.51.49872
1 Maiga.ai(MAIGA) do VES
Bs4.67408
1 Maiga.ai(MAIGA) do CLP
$19.78624
1 Maiga.ai(MAIGA) do PKR
Rs5.9241344
1 Maiga.ai(MAIGA) do KZT
11.0084016
1 Maiga.ai(MAIGA) do THB
฿0.6799424
1 Maiga.ai(MAIGA) do TWD
NT$0.6478736
1 Maiga.ai(MAIGA) do AED
د.إ0.0769232
1 Maiga.ai(MAIGA) do CHF
Fr0.016768
1 Maiga.ai(MAIGA) do HKD
HK$0.1628592
1 Maiga.ai(MAIGA) do AMD
֏8.018248
1 Maiga.ai(MAIGA) do MAD
.د.م0.1951376
1 Maiga.ai(MAIGA) do MXN
$0.389856
1 Maiga.ai(MAIGA) do SAR
ريال0.0786
1 Maiga.ai(MAIGA) do ETB
Br3.2135872
1 Maiga.ai(MAIGA) do KES
KSh2.7088704
1 Maiga.ai(MAIGA) do JOD
د.أ0.01486064
1 Maiga.ai(MAIGA) do PLN
0.0773424
1 Maiga.ai(MAIGA) do RON
лв0.0924336
1 Maiga.ai(MAIGA) do SEK
kr0.200168
1 Maiga.ai(MAIGA) do BGN
лв0.035632
1 Maiga.ai(MAIGA) do HUF
Ft7.0475904
1 Maiga.ai(MAIGA) do CZK
0.4439328
1 Maiga.ai(MAIGA) do KWD
د.ك0.00643472
1 Maiga.ai(MAIGA) do ILS
0.06812
1 Maiga.ai(MAIGA) do BOB
Bs0.144624
1 Maiga.ai(MAIGA) do AZN
0.035632
1 Maiga.ai(MAIGA) do TJS
SM0.19388
1 Maiga.ai(MAIGA) do GEL
0.0568016
1 Maiga.ai(MAIGA) do AOA
Kz19.19412
1 Maiga.ai(MAIGA) do BHD
.د.ب0.00788096
1 Maiga.ai(MAIGA) do BMD
$0.02096
1 Maiga.ai(MAIGA) do DKK
kr0.1358208
1 Maiga.ai(MAIGA) do HNL
L0.5525056
1 Maiga.ai(MAIGA) do MUR
0.9645792
1 Maiga.ai(MAIGA) do NAD
$0.364704
1 Maiga.ai(MAIGA) do NOK
kr0.213792
1 Maiga.ai(MAIGA) do NZD
$0.0368896
1 Maiga.ai(MAIGA) do PAB
B/.0.02096
1 Maiga.ai(MAIGA) do PGK
K0.08908
1 Maiga.ai(MAIGA) do QAR
ر.ق0.0762944
1 Maiga.ai(MAIGA) do RSD
дин.2.1351952
1 Maiga.ai(MAIGA) do UZS
soʻm249.5237696
1 Maiga.ai(MAIGA) do ALL
L1.7614784
1 Maiga.ai(MAIGA) do ANG
ƒ0.0375184
1 Maiga.ai(MAIGA) do AWG
ƒ0.037728
1 Maiga.ai(MAIGA) do BBD
$0.04192
1 Maiga.ai(MAIGA) do BAM
KM0.035632
1 Maiga.ai(MAIGA) do BIF
Fr61.81104
1 Maiga.ai(MAIGA) do BND
$0.027248
1 Maiga.ai(MAIGA) do BSD
$0.02096
1 Maiga.ai(MAIGA) do JMD
$3.373512
1 Maiga.ai(MAIGA) do KHR
84.1766176
1 Maiga.ai(MAIGA) do KMF
Fr8.92896
1 Maiga.ai(MAIGA) do LAK
455.6521648
1 Maiga.ai(MAIGA) do LKR
රු6.3842064
1 Maiga.ai(MAIGA) do MDL
L0.357368
1 Maiga.ai(MAIGA) do MGA
Ar94.41432
1 Maiga.ai(MAIGA) do MOP
P0.16768
1 Maiga.ai(MAIGA) do MVR
0.322784
1 Maiga.ai(MAIGA) do MWK
MK36.3888656
1 Maiga.ai(MAIGA) do MZN
MT1.340392
1 Maiga.ai(MAIGA) do NPR
रु2.9750624
1 Maiga.ai(MAIGA) do PYG
148.64832
1 Maiga.ai(MAIGA) do RWF
Fr30.45488
1 Maiga.ai(MAIGA) do SBD
$0.1722912
1 Maiga.ai(MAIGA) do SCR
0.2873616
1 Maiga.ai(MAIGA) do SRD
$0.808008
1 Maiga.ai(MAIGA) do SVC
$0.1831904
1 Maiga.ai(MAIGA) do SZL
L0.3659616
1 Maiga.ai(MAIGA) do TMT
m0.07336
1 Maiga.ai(MAIGA) do TND
د.ت0.06210448
1 Maiga.ai(MAIGA) do TTD
$0.1418992
1 Maiga.ai(MAIGA) do UGX
Sh73.27616
1 Maiga.ai(MAIGA) do XAF
Fr11.9472
1 Maiga.ai(MAIGA) do XCD
$0.056592
1 Maiga.ai(MAIGA) do XOF
Fr11.9472
1 Maiga.ai(MAIGA) do XPF
Fr2.15888
1 Maiga.ai(MAIGA) do BWP
P0.2827504
1 Maiga.ai(MAIGA) do BZD
$0.0421296
1 Maiga.ai(MAIGA) do CVE
$2.0144656
1 Maiga.ai(MAIGA) do DJF
Fr3.70992
1 Maiga.ai(MAIGA) do DOP
$1.3452128
1 Maiga.ai(MAIGA) do DZD
د.ج2.7451312
1 Maiga.ai(MAIGA) do FJD
$0.0477888
1 Maiga.ai(MAIGA) do GNF
Fr182.2472
1 Maiga.ai(MAIGA) do GTQ
Q0.1605536
1 Maiga.ai(MAIGA) do GYD
$4.3839936
1 Maiga.ai(MAIGA) do ISK
kr2.66192

Zasoby Maiga.ai

Aby lepiej zrozumieć Maiga.ai, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Maiga.ai
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Maiga.ai

Jaka jest dziś wartość Maiga.ai (MAIGA)?
Aktualna cena MAIGA w USD wynosi 0.02096USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAIGA do USD?
Aktualna cena MAIGA w USD wynosi $ 0.02096. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Maiga.ai?
Kapitalizacja rynkowa dla MAIGA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAIGA w obiegu?
W obiegu MAIGA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAIGA?
MAIGA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAIGA?
MAIGA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAIGA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAIGA wynosi $ 62.97K USD.
Czy w tym roku MAIGA pójdzie wyżej?
MAIGA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAIGA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:59:25 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Maiga.ai (MAIGA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MAIGA do USD

Kwota

MAIGA
MAIGA
USD
USD

1 MAIGA = 0.02096 USD

Handluj MAIGA

MAIGA/USDT
$0.02097
$0.02097$0.02097
-3.80%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

