Tokenomika MAGAETH (MAGAETH) Odkryj kluczowe informacje o MAGAETH (MAGAETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MAGAETH (MAGAETH) MAGAETH is a meme coin on Ethereum. MAGAETH is a meme coin on Ethereum. Oficjalna strona internetowa: https://maga-hat.vip/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xd29da236dd4aac627346e1bba06a619e8c22d7c5 Kup MAGAETH teraz!

Tokenomika i analiza cenowa MAGAETH (MAGAETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MAGAETH (MAGAETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.94M $ 2.94M $ 2.94M Całkowita podaż: $ 413.34B $ 413.34B $ 413.34B Podaż w obiegu: $ 390.26B $ 390.26B $ 390.26B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Historyczne maksimum: $ 0.00079 $ 0.00079 $ 0.00079 Historyczne minimum: $ 0.000007574824859046 $ 0.000007574824859046 $ 0.000007574824859046 Aktualna cena: $ 0.000007527 $ 0.000007527 $ 0.000007527 Dowiedz się więcej o cenie MAGAETH (MAGAETH)

Tokenomika MAGAETH (MAGAETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MAGAETH (MAGAETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MAGAETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAGAETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMAGAETH tokenomikę, poznaj cenę tokena MAGAETHna żywo!

Jak kupić MAGAETH Chcesz dodać MAGAETH (MAGAETH) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu MAGAETH, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować MAGAETH na MEXC już teraz!

Historia ceny MAGAETH (MAGAETH) Analiza historii ceny MAGAETH pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny MAGAETH już teraz!

Prognoza ceny MAGAETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MAGAETH? Nasza strona z prognozami cen MAGAETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MAGAETH już teraz!

