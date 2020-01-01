Tokenomika Messier (M87) Odkryj kluczowe informacje o Messier (M87), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Messier (M87) Messier (M87) is developing a comprehensive, multi-layered utility ecosystem designed to deliver sustainable value to its token holders and users alike. At the heart of this ecosystem lies a bold vision: to seamlessly merge decentralized finance (DeFi), real-world utility, and cutting-edge AI technologies into a single, revenue-generating infrastructure. Oficjalna strona internetowa: https://messier.app/ Biała księga: https://messier.gitbook.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x80122c6a83c8202ea365233363d3f4837d13e888

Tokenomika i analiza cenowa Messier (M87) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Messier (M87), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.17M $ 22.17M $ 22.17M Całkowita podaż: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B Podaż w obiegu: $ 884.85B $ 884.85B $ 884.85B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.17M $ 22.17M $ 22.17M Historyczne maksimum: $ 0.000085 $ 0.000085 $ 0.000085 Historyczne minimum: $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 $ 0.000000027472780135 Aktualna cena: $ 0.00002506 $ 0.00002506 $ 0.00002506 Dowiedz się więcej o cenie Messier (M87)

Tokenomika Messier (M87): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Messier (M87) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów M87, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów M87. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszM87 tokenomikę, poznaj cenę tokena M87na żywo!

Jak kupić M87 Chcesz dodać Messier (M87) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu M87, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować M87 na MEXC już teraz!

Historia ceny Messier (M87) Analiza historii ceny M87 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny M87 już teraz!

Prognoza ceny M87 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać M87? Nasza strona z prognozami cen M87 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena M87 już teraz!

