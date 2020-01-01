Tokenomika MemeCore (M) Odkryj kluczowe informacje o MemeCore (M), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o MemeCore (M) MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://memecore.com/ Biała księga: https://docs.memecore.com/ Block Explorer: https://memecorescan.io/

Tokenomika i analiza cenowa MemeCore (M) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MemeCore (M), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.37B $ 2.37B $ 2.37B Całkowita podaż: $ 5.26B $ 5.26B $ 5.26B Podaż w obiegu: $ 1.04B $ 1.04B $ 1.04B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 22.78B $ 22.78B $ 22.78B Historyczne maksimum: $ 2.99 $ 2.99 $ 2.99 Historyczne minimum: $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 $ 0.03524461750801544 Aktualna cena: $ 2.27781 $ 2.27781 $ 2.27781 Dowiedz się więcej o cenie MemeCore (M)

Tokenomika MemeCore (M): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MemeCore (M) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów M, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów M. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszM tokenomikę, poznaj cenę tokena Mna żywo!

