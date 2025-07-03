M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

NazwaM

PozycjaNo.44

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0005%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)1.05%

Podaż w obiegu1,039,501,066

Maksymalna podaż10,000,000,000

Całkowita podaż5,264,317,858.42

Wskaźnik obrotu0.1039%

Data wydania--

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum2.9597770942123245,2025-09-18

Najniższa cena0.03524461750801544,2025-07-03

Publiczny blockchainMEMECORE

WprowadzenieMemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Sektor

Media społecznościowe

etfindex:mc_etfindex_sourceZastrzeżenie: Dane dostarcza cmc i nie należy ich traktować jako porady inwestycyjnej.

MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.
Szukaj
Ulubione
M/USDT
MemeCore
----
--
Maksimum 24h
--
Minimum 24h
--
Wolumen 24h (M)
--
Kwota 24h (USDT)
--
Wykres
Info
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Transakcje rynkowe
Spot
Otwarte zlecenia（0）
Historia zleceń
Historia transakcji
Otwarte pozycje (0)
MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.MEXC to twoja najprostsza droga do krypto. Poznaj czołową światową giełdę kryptowalut do kupowania, handlowania i zarabiania na krypto. Handluj Bitcoinem BTC, Ethereum ETH i ponad 3000 altcoinów.
M/USDT
--
--
‎--
Maksimum 24h
--
Minimum 24h
--
Wolumen 24h (M)
--
Kwota 24h (USDT)
--
Wykres
Księga zleceń
Transakcje rynkowe
Info
Otwarte zlecenia（0）
Historia zleceń
Historia transakcji
Otwarte pozycje (0)
Loading...