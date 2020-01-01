Tokenomika LUKSO (LYX) Odkryj kluczowe informacje o LUKSO (LYX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Co-founded by blockchain innovators Fabian Vogelsteller, who authored the ERC20 token standard and developed web3.js, and Marjorie Hernandez, an innovation expert with experience leading EY's Innovation Lab in Berlin, LUKSO is pioneering a new era of decentralized applications for the creative industry. Leveraging ETH 2.0's technology, LUKSO introduces unique LUKSO Standard Proposals (LSPs) and the Universal Profile (UP) account system, enhancing blockchain's usability and access through advanced smart contracts and user-centric digital identities. Oficjalna strona internetowa: https://lukso.network/ Biała księga: https://docs.lukso.tech/ Block Explorer: https://explorer.execution.mainnet.lukso.network/ Kup LYX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LUKSO (LYX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LUKSO (LYX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.64M $ 24.64M $ 24.64M Całkowita podaż: $ 42.12M $ 42.12M $ 42.12M Podaż w obiegu: $ 30.54M $ 30.54M $ 30.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.99M $ 33.99M $ 33.99M Historyczne maksimum: $ 8.98 $ 8.98 $ 8.98 Historyczne minimum: $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 $ 0.5508968765168473 Aktualna cena: $ 0.807 $ 0.807 $ 0.807 Dowiedz się więcej o cenie LUKSO (LYX)

Tokenomika LUKSO (LYX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LUKSO (LYX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LYX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLYX tokenomikę, poznaj cenę tokena LYXna żywo!

Jak kupić LYX Chcesz dodać LUKSO (LYX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LYX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LYX na MEXC już teraz!

Historia ceny LUKSO (LYX) Analiza historii ceny LYX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LYX już teraz!

Prognoza ceny LYX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LYX? Nasza strona z prognozami cen LYX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LYX już teraz!

