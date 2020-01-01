Tokenomika LandWolf (LWOLF) Odkryj kluczowe informacje o LandWolf (LWOLF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LandWolf (LWOLF) LandWolf is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is LWOLF. LandWolf is a meme coin on the Ethereum chain, and the token name is LWOLF. Oficjalna strona internetowa: https://landwolf.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x67466be17df832165f8c80a5a120ccc652bd7e69#balances Kup LWOLF teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LandWolf (LWOLF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LandWolf (LWOLF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 29.84M $ 29.84M $ 29.84M Całkowita podaż: $ 902.16B $ 902.16B $ 902.16B Podaż w obiegu: $ 902.16B $ 902.16B $ 902.16B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.08M $ 33.08M $ 33.08M Historyczne maksimum: $ 0.0003 $ 0.0003 $ 0.0003 Historyczne minimum: $ 0.000002845390939582 $ 0.000002845390939582 $ 0.000002845390939582 Aktualna cena: $ 0.000033077 $ 0.000033077 $ 0.000033077 Dowiedz się więcej o cenie LandWolf (LWOLF)

Tokenomika LandWolf (LWOLF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LandWolf (LWOLF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LWOLF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LWOLF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLWOLF tokenomikę, poznaj cenę tokena LWOLFna żywo!

Jak kupić LWOLF Chcesz dodać LandWolf (LWOLF) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LWOLF, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LWOLF na MEXC już teraz!

Historia ceny LandWolf (LWOLF) Analiza historii ceny LWOLF pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LWOLF już teraz!

Prognoza ceny LWOLF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LWOLF? Nasza strona z prognozami cen LWOLF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LWOLF już teraz!

