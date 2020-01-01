Tokenomika Lumia (LUMIA) Odkryj kluczowe informacje o Lumia (LUMIA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lumia (LUMIA) Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Lumia is the first next-generation blockchain that provides a comprehensive solution across the entire life cycle of RWAs, from asset tokenization, to liquidity aggregation, and finally connectivity to the millions of traders in DeFi. Oficjalna strona internetowa: https://lumia.org/ Biała księga: https://docs.lumia.org/ Block Explorer: https://explorer.lumia.org/ Kup LUMIA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lumia (LUMIA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lumia (LUMIA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.84M $ 37.84M $ 37.84M Całkowita podaż: $ 238.89M $ 238.89M $ 238.89M Podaż w obiegu: $ 131.79M $ 131.79M $ 131.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 68.58M $ 68.58M $ 68.58M Historyczne maksimum: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 Historyczne minimum: $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 $ 0.1949649620411284 Aktualna cena: $ 0.2871 $ 0.2871 $ 0.2871 Dowiedz się więcej o cenie Lumia (LUMIA)

Tokenomika Lumia (LUMIA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lumia (LUMIA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUMIA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUMIA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUMIA tokenomikę, poznaj cenę tokena LUMIAna żywo!

Historia ceny Lumia (LUMIA) Analiza historii ceny LUMIA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LUMIA już teraz!

Prognoza ceny LUMIA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUMIA? Nasza strona z prognozami cen LUMIA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUMIA już teraz!

