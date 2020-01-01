Tokenomika luminous (LUM) Odkryj kluczowe informacje o luminous (LUM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o luminous (LUM) $LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership. $LUM represents the fusion of human creativity and AI capabilities - a token born from the idea that when minds collaborate across the digital divide, they create light. It's about illuminating new possibilities through partnership. Block Explorer: https://basescan.org/token/0x0fD7a301B51d0A83FCAf6718628174D527B373b6 Kup LUM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa luminous (LUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla luminous (LUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 979.50K $ 979.50K $ 979.50K Historyczne maksimum: $ 97.96 $ 97.96 $ 97.96 Historyczne minimum: $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 $ 0.5026041605344241 Aktualna cena: $ 0.9795 $ 0.9795 $ 0.9795 Dowiedz się więcej o cenie luminous (LUM)

Tokenomika luminous (LUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki luminous (LUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUM tokenomikę, poznaj cenę tokena LUMna żywo!

Jak kupić LUM Chcesz dodać luminous (LUM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LUM na MEXC już teraz!

Historia ceny luminous (LUM) Analiza historii ceny LUM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LUM już teraz!

Prognoza ceny LUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUM? Nasza strona z prognozami cen LUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUM już teraz!

