Informacje o LUFFY (LUFFY) Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, "The Ethereum network," allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team Oficjalna strona internetowa: https://www.luffytoken.com Biała księga: https://luffytoken.com/pdf/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x54012cDF4119DE84218F7EB90eEB87e25aE6EBd7 Kup LUFFY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LUFFY (LUFFY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LUFFY (LUFFY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.61M $ 3.61M $ 3.61M Historyczne maksimum: $ 0.0003911 $ 0.0003911 $ 0.0003911 Historyczne minimum: $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 $ 0.00000000018032523 Aktualna cena: $ 0.00003608 $ 0.00003608 $ 0.00003608 Dowiedz się więcej o cenie LUFFY (LUFFY)

Tokenomika LUFFY (LUFFY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LUFFY (LUFFY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUFFY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUFFY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUFFY tokenomikę, poznaj cenę tokena LUFFYna żywo!

Jak kupić LUFFY Chcesz dodać LUFFY (LUFFY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LUFFY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LUFFY na MEXC już teraz!

Historia ceny LUFFY (LUFFY) Analiza historii ceny LUFFY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LUFFY już teraz!

Prognoza ceny LUFFY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUFFY? Nasza strona z prognozami cen LUFFY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUFFY już teraz!

