Informacje o Luce (LUCE) Luce is a meme coin on the Solana chain. Luce is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Block Explorer: https://solscan.io/token/CBdCxKo9QavR9hfShgpEBG3zekorAeD7W1jfq2o3pump Kup LUCE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Luce (LUCE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Luce (LUCE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Historyczne maksimum: $ 0.344 $ 0.344 $ 0.344 Historyczne minimum: $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 $ 0.000103577085336429 Aktualna cena: $ 0.002356 $ 0.002356 $ 0.002356 Dowiedz się więcej o cenie Luce (LUCE)

Tokenomika Luce (LUCE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Luce (LUCE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUCE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUCE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUCE tokenomikę, poznaj cenę tokena LUCEna żywo!

