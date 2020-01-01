Tokenomika LandRocker (LRT) Odkryj kluczowe informacje o LandRocker (LRT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LandRocker (LRT) LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. LandRocker is a P2E game about battle, discovery, and space exploration. Travel to faraway planets, liberate them from alien control & launch mining missions to collect rare and valuable resources such as NFTs, crypto tokens, and crafting materials. Oficjalna strona internetowa: https://landrocker.io/ Biała księga: https://whitepaper.landrocker.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xfb7f8A2C0526D01BFB00192781B7a7761841B16C Kup LRT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LandRocker (LRT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LandRocker (LRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 446.49K $ 446.49K $ 446.49K Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 4.02B $ 4.02B $ 4.02B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Historyczne maksimum: $ 0.010854 $ 0.010854 $ 0.010854 Historyczne minimum: $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 $ 0.00002117160471387 Aktualna cena: $ 0.000111 $ 0.000111 $ 0.000111 Dowiedz się więcej o cenie LandRocker (LRT)

Tokenomika LandRocker (LRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LandRocker (LRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LRT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLRT tokenomikę, poznaj cenę tokena LRTna żywo!

Jak kupić LRT Chcesz dodać LandRocker (LRT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LRT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LRT na MEXC już teraz!

Historia ceny LandRocker (LRT) Analiza historii ceny LRT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LRT już teraz!

Prognoza ceny LRT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LRT? Nasza strona z prognozami cen LRT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LRT już teraz!

