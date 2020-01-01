Tokenomika LooksRare (LOOKS) Odkryj kluczowe informacje o LooksRare (LOOKS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LooksRare (LOOKS) LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. LooksRare is the community-first NFT marketplace with rewards for participating. Oficjalna strona internetowa: https://looksrare.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf4d2888d29D722226FafA5d9B24F9164c092421E Kup LOOKS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LooksRare (LOOKS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LooksRare (LOOKS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.13M $ 14.13M $ 14.13M Historyczne maksimum: $ 7.092 $ 7.092 $ 7.092 Historyczne minimum: $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 $ 0.008192741667220475 Aktualna cena: $ 0.014131 $ 0.014131 $ 0.014131 Dowiedz się więcej o cenie LooksRare (LOOKS)

Tokenomika LooksRare (LOOKS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LooksRare (LOOKS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOOKS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOOKS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOOKS tokenomikę, poznaj cenę tokena LOOKSna żywo!

Historia ceny LooksRare (LOOKS) Analiza historii ceny LOOKS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LOOKS już teraz!

Prognoza ceny LOOKS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOOKS? Nasza strona z prognozami cen LOOKS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOOKS już teraz!

