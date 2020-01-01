Tokenomika Legends of Elysium (LOE) Odkryj kluczowe informacje o Legends of Elysium (LOE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Legends of Elysium (LOE) Legends of Elysium (LOE) provides a Free-To-Play platform where users engage in strategic collectible card and board games, earning through daily quests and competitions. It combines gaming with blockchain technology, offering a unique and immersive fantasy experience. Oficjalna strona internetowa: https://legendsofelysium.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/d9zxup8qet98pf67 Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=polygon&tab=transactions&tokenAddress=0x8b78927048de67b9e8c8f834359f15c3822ed871

Tokenomika i analiza cenowa Legends of Elysium (LOE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Legends of Elysium (LOE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.15K $ 34.15K $ 34.15K Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 13.76M $ 13.76M $ 13.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 496.20K $ 496.20K $ 496.20K Historyczne maksimum: $ 0.417 $ 0.417 $ 0.417 Historyczne minimum: $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 $ 0.001600006533980579 Aktualna cena: $ 0.002481 $ 0.002481 $ 0.002481 Dowiedz się więcej o cenie Legends of Elysium (LOE)

Tokenomika Legends of Elysium (LOE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Legends of Elysium (LOE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOE tokenomikę, poznaj cenę tokena LOEna żywo!

Jak kupić LOE Chcesz dodać Legends of Elysium (LOE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LOE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Legends of Elysium (LOE) Analiza historii ceny LOE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LOE już teraz!

Prognoza ceny LOE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOE? Nasza strona z prognozami cen LOE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOE już teraz!

