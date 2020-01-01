Tokenomika LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) Odkryj kluczowe informacje o LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) Meme coin on Bitcoin. Rune #9 Meme coin on Bitcoin. Rune #9 Oficjalna strona internetowa: https://www.lobothewolfpup.io/ Biała księga: https://drive.google.com/file/d/1zPgbP3toxdOkID7HSO9GCcpyMEv40BUB/view?usp=sharing Block Explorer: https://ordinals.com/rune/LOBOTHEWOLFPUP Kup LOBO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.24M $ 6.24M $ 6.24M Całkowita podaż: $ 21.00B $ 21.00B $ 21.00B Podaż w obiegu: $ 17.50B $ 17.50B $ 17.50B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Historyczne maksimum: $ 0.0025 $ 0.0025 $ 0.0025 Historyczne minimum: $ 0.000120978370283507 $ 0.000120978370283507 $ 0.000120978370283507 Aktualna cena: $ 0.0003562 $ 0.0003562 $ 0.0003562 Dowiedz się więcej o cenie LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO)

Tokenomika LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LOBO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LOBO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLOBO tokenomikę, poznaj cenę tokena LOBOna żywo!

Jak kupić LOBO Chcesz dodać LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LOBO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LOBO na MEXC już teraz!

Historia ceny LOBO.THE.WOLF.PUP (LOBO) Analiza historii ceny LOBO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LOBO już teraz!

Prognoza ceny LOBO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LOBO? Nasza strona z prognozami cen LOBO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LOBO już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!