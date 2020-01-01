Tokenomika LinqAI (LNQ) Odkryj kluczowe informacje o LinqAI (LNQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LinqAI (LNQ) LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. LinqAI is at the forefront of blending innovative technology with practical business solutions. Our expertise lies in creating versatile AI adaptable to any business environment, whether it's traditional sectors or the emerging Web3 space. Oficjalna strona internetowa: https://www.linqai.com Biała księga: https://www.linqai.com/linqprotocol-litepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/address/0xd4f4d0a10bcae123bb6655e8fe93a30d01eebd04 Kup LNQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LinqAI (LNQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LinqAI (LNQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Całkowita podaż: $ 896.69M $ 896.69M $ 896.69M Podaż w obiegu: $ 240.61M $ 240.61M $ 240.61M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 17.54M $ 17.54M $ 17.54M Historyczne maksimum: $ 0.29 $ 0.29 $ 0.29 Historyczne minimum: $ 0.01811489256901603 $ 0.01811489256901603 $ 0.01811489256901603 Aktualna cena: $ 0.01754 $ 0.01754 $ 0.01754 Dowiedz się więcej o cenie LinqAI (LNQ)

Tokenomika LinqAI (LNQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LinqAI (LNQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LNQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LNQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLNQ tokenomikę, poznaj cenę tokena LNQna żywo!

Jak kupić LNQ Chcesz dodać LinqAI (LNQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LNQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LNQ na MEXC już teraz!

Historia ceny LinqAI (LNQ) Analiza historii ceny LNQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LNQ już teraz!

Prognoza ceny LNQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LNQ? Nasza strona z prognozami cen LNQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LNQ już teraz!

