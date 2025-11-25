Tokenomika LINEA (LINEA)
Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.
Tokenomika LINEA (LINEA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki LINEA (LINEA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów LINEA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów LINEA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszLINEA tokenomikę, poznaj cenę tokena LINEAna żywo!
