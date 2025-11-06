GiełdaDEX+
Aktualna cena LINEA to 0.01217 USD. Śledź aktualizacje cen LINEA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LINEA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LINEA

Informacje o cenie LINEA

Czym jest LINEA

Biała księga LINEA

Oficjalna strona internetowa LINEA

Tokenomika LINEA

Prognoza cen LINEA

Historia LINEA

Przewodnik zakupowy LINEA

Przelicznik LINEA-fiat

LINEA na spot

USDT-M Futures LINEA

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo LINEA

Cena LINEA(LINEA)

Aktualna cena 1 LINEA do USD:

$0.01216
$0.01216
-3.03%1D
USD
LINEA (LINEA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:56:13 (UTC+8)

Informacje o cenie LINEA (LINEA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.01135
$ 0.01135
Minimum 24h
$ 0.01368
$ 0.01368
Maksimum 24h

$ 0.01135
$ 0.01135

$ 0.01368
$ 0.01368

$ 0.04657278430753583
$ 0.04657278430753583

$ 0.007196492054667389
$ 0.007196492054667389

-0.90%

-3.03%

-14.54%

-14.54%

Aktualna cena LINEA (LINEA) wynosi $ 0.01217. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LINEA wahał się między $ 0.01135 a $ 0.01368, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LINEA w historii to $ 0.04657278430753583, a najniższy to $ 0.007196492054667389.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LINEA zmieniły się o -0.90% w ciągu ostatniej godziny, o -3.03% w ciągu 24 godzin i o -14.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LINEA (LINEA)

No.180

$ 188.42M
$ 188.42M

$ 3.03M
$ 3.03M

$ 876.36M
$ 876.36M

15.48B
15.48B

72,009,990,000
72,009,990,000

72,009,990,000
72,009,990,000

21.50%

0.01%

LINEA

Obecna kapitalizacja rynkowa LINEA wynosi $ 188.42M, przy $ 3.03M 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LINEA w obiegu wynosi 15.48B, przy całkowitej podaży 72009990000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 876.36M.

Historia ceny LINEA (LINEA) – USD

Śledź zmiany ceny LINEA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00038-3.03%
30 Dni$ -0.01591-56.66%
60 dni$ +0.00717+143.40%
90 dni$ +0.00717+143.40%
Dzisiejsza zmiana ceny LINEA

DziśLINEA odnotował zmianę $ -0.00038 (-3.03%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny LINEA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.01591 (-56.66%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny LINEA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LINEA o $ +0.00717(+143.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny LINEA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00717 (+143.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe LINEA (LINEA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen LINEA.

Co to jest LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

LINEA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w LINEA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LINEA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące LINEA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno LINEA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny LINEA (w USD)

Jaka będzie wartość LINEA (LINEA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LINEA (LINEA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LINEA.

Sprawdź teraz prognozę ceny LINEA!

Tokenomika LINEA (LINEA)

Zrozumienie tokenomiki LINEA (LINEA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LINEAjuż teraz!

Jak kupić LINEA (LINEA)

Szukasz jak kupić LINEA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić LINEA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LINEA na lokalne waluty

1 LINEA(LINEA) do VND
320.25355
1 LINEA(LINEA) do AUD
A$0.0186201
1 LINEA(LINEA) do GBP
0.0092492
1 LINEA(LINEA) do EUR
0.0104662
1 LINEA(LINEA) do USD
$0.01217
1 LINEA(LINEA) do MYR
RM0.0508706
1 LINEA(LINEA) do TRY
0.5124787
1 LINEA(LINEA) do JPY
¥1.86201
1 LINEA(LINEA) do ARS
ARS$17.6631729
1 LINEA(LINEA) do RUB
0.9900295
1 LINEA(LINEA) do INR
1.0785054
1 LINEA(LINEA) do IDR
Rp202.8332522
1 LINEA(LINEA) do PHP
0.7149875
1 LINEA(LINEA) do EGP
￡E.0.5769797
1 LINEA(LINEA) do BRL
R$0.0652312
1 LINEA(LINEA) do CAD
C$0.0171597
1 LINEA(LINEA) do BDT
1.4830362
1 LINEA(LINEA) do NGN
17.56131
1 LINEA(LINEA) do COP
$46.8076455
1 LINEA(LINEA) do ZAR
R.0.2120014
1 LINEA(LINEA) do UAH
0.5118702
1 LINEA(LINEA) do TZS
T.Sh.29.90169
1 LINEA(LINEA) do VES
Bs2.71391
1 LINEA(LINEA) do CLP
$11.48848
1 LINEA(LINEA) do PKR
Rs3.4397288
1 LINEA(LINEA) do KZT
6.3918057
1 LINEA(LINEA) do THB
฿0.3950382
1 LINEA(LINEA) do TWD
NT$0.3761747
1 LINEA(LINEA) do AED
د.إ0.0446639
1 LINEA(LINEA) do CHF
Fr0.009736
1 LINEA(LINEA) do HKD
HK$0.0945609
1 LINEA(LINEA) do AMD
֏4.6556335
1 LINEA(LINEA) do MAD
.د.م0.1133027
1 LINEA(LINEA) do MXN
$0.226362
1 LINEA(LINEA) do SAR
ريال0.0456375
1 LINEA(LINEA) do ETB
Br1.8659044
1 LINEA(LINEA) do KES
KSh1.5728508
1 LINEA(LINEA) do JOD
د.أ0.00862853
1 LINEA(LINEA) do PLN
0.0449073
1 LINEA(LINEA) do RON
лв0.0536697
1 LINEA(LINEA) do SEK
kr0.1162235
1 LINEA(LINEA) do BGN
лв0.020689
1 LINEA(LINEA) do HUF
Ft4.0907021
1 LINEA(LINEA) do CZK
0.2576389
1 LINEA(LINEA) do KWD
د.ك0.00373619
1 LINEA(LINEA) do ILS
0.0395525
1 LINEA(LINEA) do BOB
Bs0.083973
1 LINEA(LINEA) do AZN
0.020689
1 LINEA(LINEA) do TJS
SM0.1125725
1 LINEA(LINEA) do GEL
0.0329807
1 LINEA(LINEA) do AOA
Kz11.1446775
1 LINEA(LINEA) do BHD
.د.ب0.00458809
1 LINEA(LINEA) do BMD
$0.01217
1 LINEA(LINEA) do DKK
kr0.0788616
1 LINEA(LINEA) do HNL
L0.3208012
1 LINEA(LINEA) do MUR
0.5600634
1 LINEA(LINEA) do NAD
$0.211758
1 LINEA(LINEA) do NOK
kr0.124134
1 LINEA(LINEA) do NZD
$0.0214192
1 LINEA(LINEA) do PAB
B/.0.01217
1 LINEA(LINEA) do PGK
K0.0517225
1 LINEA(LINEA) do QAR
ر.ق0.0442988
1 LINEA(LINEA) do RSD
дин.1.2393928
1 LINEA(LINEA) do UZS
soʻm144.8809292
1 LINEA(LINEA) do ALL
L1.0227668
1 LINEA(LINEA) do ANG
ƒ0.0217843
1 LINEA(LINEA) do AWG
ƒ0.021906
1 LINEA(LINEA) do BBD
$0.02434
1 LINEA(LINEA) do BAM
KM0.020689
1 LINEA(LINEA) do BIF
Fr35.88933
1 LINEA(LINEA) do BND
$0.015821
1 LINEA(LINEA) do BSD
$0.01217
1 LINEA(LINEA) do JMD
$1.9587615
1 LINEA(LINEA) do KHR
48.8754502
1 LINEA(LINEA) do KMF
Fr5.18442
1 LINEA(LINEA) do LAK
264.5652121
1 LINEA(LINEA) do LKR
රු3.7068603
1 LINEA(LINEA) do MDL
L0.2074985
1 LINEA(LINEA) do MGA
Ar54.819765
1 LINEA(LINEA) do MOP
P0.09736
1 LINEA(LINEA) do MVR
0.187418
1 LINEA(LINEA) do MWK
MK21.1284587
1 LINEA(LINEA) do MZN
MT0.7782715
1 LINEA(LINEA) do NPR
रु1.7274098
1 LINEA(LINEA) do PYG
86.30964
1 LINEA(LINEA) do RWF
Fr17.68301
1 LINEA(LINEA) do SBD
$0.1000374
1 LINEA(LINEA) do SCR
0.1668507
1 LINEA(LINEA) do SRD
$0.4691535
1 LINEA(LINEA) do SVC
$0.1063658
1 LINEA(LINEA) do SZL
L0.2124882
1 LINEA(LINEA) do TMT
m0.042595
1 LINEA(LINEA) do TND
د.ت0.03605971
1 LINEA(LINEA) do TTD
$0.0823909
1 LINEA(LINEA) do UGX
Sh42.54632
1 LINEA(LINEA) do XAF
Fr6.9369
1 LINEA(LINEA) do XCD
$0.032859
1 LINEA(LINEA) do XOF
Fr6.9369
1 LINEA(LINEA) do XPF
Fr1.25351
1 LINEA(LINEA) do BWP
P0.1641733
1 LINEA(LINEA) do BZD
$0.0244617
1 LINEA(LINEA) do CVE
$1.1696587
1 LINEA(LINEA) do DJF
Fr2.15409
1 LINEA(LINEA) do DOP
$0.7810706
1 LINEA(LINEA) do DZD
د.ج1.5939049
1 LINEA(LINEA) do FJD
$0.0277476
1 LINEA(LINEA) do GNF
Fr105.81815
1 LINEA(LINEA) do GTQ
Q0.0932222
1 LINEA(LINEA) do GYD
$2.5454772
1 LINEA(LINEA) do ISK
kr1.54559

Zasoby LINEA

Aby lepiej zrozumieć LINEA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa LINEA
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące LINEA

Jaka jest dziś wartość LINEA (LINEA)?
Aktualna cena LINEA w USD wynosi 0.01217USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LINEA do USD?
Aktualna cena LINEA w USD wynosi $ 0.01217. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LINEA?
Kapitalizacja rynkowa dla LINEA wynosi $ 188.42M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LINEA w obiegu?
W obiegu LINEA znajduje się 15.48B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LINEA?
LINEA osiąga ATH w wysokości 0.04657278430753583 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LINEA?
LINEA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.007196492054667389 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LINEA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LINEA wynosi $ 3.03M USD.
Czy w tym roku LINEA pójdzie wyżej?
LINEA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LINEA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:56:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe LINEA (LINEA)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator LINEA do USD

Kwota

LINEA
LINEA
USD
USD

1 LINEA = 0.01217 USD

Handluj LINEA

LINEA/USDC
$0.01215
$0.01215
-3.03%
LINEA/USDT
$0.01216
$0.01216
-2.94%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

$103,425.93

$3,406.83

$160.80

$1.0000

$1,477.63

$103,425.93

$3,406.83

$160.80

$2.3426

$1.0811

$0.00000

$0.00000

$0.03730

$0.00433

$0.00664

$0.000011764

$0.0000000648

$0.1994

$1.4495

$0.01896

