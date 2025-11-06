Co to jest LINEA (LINEA)

Linea is the Layer 2 built from first principles to strengthen Ethereum and the entire ETH economy. Every aspect of its design—from its productive ETH burn mechanics, and capital efficient native yield, to its underlying Ethereum-equivalent zk tech—amplifies the value and utility of Ethereum Mainnet. All of this is backed by the largest ecosystem fund in the space, managed by the most trusted Ethereum builders. With institutional-grade infrastructure, and deep integration across DeFi, Linea is the best chain for ETH capital, where every transaction and every block strengthens Ethereum.

Prognoza ceny LINEA (w USD)

Jaka będzie wartość LINEA (LINEA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LINEA (LINEA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LINEA.

Tokenomika LINEA (LINEA)

Zrozumienie tokenomiki LINEA (LINEA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LINEAjuż teraz!

LINEA na lokalne waluty

Zasoby LINEA

Aby lepiej zrozumieć LINEA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Ważne aktualizacje branżowe LINEA (LINEA)

Najświeższe informacje

