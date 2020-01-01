Tokenomika Lever (LEVER) Odkryj kluczowe informacje o Lever (LEVER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Lever (LEVER) Oficjalna strona internetowa: https://www.leverfi.io/ Biała księga: https://docs.leverfi.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4B5f49487ea7B3609b1aD05459BE420548789f1f Kup LEVER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Lever (LEVER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Lever (LEVER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Całkowita podaż: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B Podaż w obiegu: $ 55.79B $ 55.79B $ 55.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.45M $ 3.45M $ 3.45M Historyczne maksimum: $ 0.005372 $ 0.005372 $ 0.005372 Historyczne minimum: $ 0.000045135667574796 $ 0.000045135667574796 $ 0.000045135667574796 Aktualna cena: $ 0.00006193 $ 0.00006193 $ 0.00006193 Dowiedz się więcej o cenie Lever (LEVER)

Tokenomika Lever (LEVER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Lever (LEVER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEVER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEVER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEVER tokenomikę, poznaj cenę tokena LEVERna żywo!

Jak kupić LEVER Chcesz dodać Lever (LEVER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LEVER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LEVER na MEXC już teraz!

Historia ceny Lever (LEVER) Analiza historii ceny LEVER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LEVER już teraz!

Prognoza ceny LEVER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LEVER? Nasza strona z prognozami cen LEVER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LEVER już teraz!

