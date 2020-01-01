Tokenomika LETSBONK (LETSBONK) Odkryj kluczowe informacje o LETSBONK (LETSBONK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LETSBONK (LETSBONK) One of the trending meme tokens on the self-service launch platform launched by the BONK community. One of the trending meme tokens on the self-service launch platform launched by the BONK community. Oficjalna strona internetowa: https://letsbonk.fun/ Block Explorer: https://solscan.io/token/CDBdbNqmrLu1PcgjrFG52yxg71QnFhBZcUE6PSFdbonk Kup LETSBONK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LETSBONK (LETSBONK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LETSBONK (LETSBONK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Całkowita podaż: $ 68.99M $ 68.99M $ 68.99M Podaż w obiegu: $ 68.99M $ 68.99M $ 68.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Historyczne maksimum: $ 0.31 $ 0.31 $ 0.31 Historyczne minimum: $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 $ 0.015116415826177195 Aktualna cena: $ 0.02872 $ 0.02872 $ 0.02872 Dowiedz się więcej o cenie LETSBONK (LETSBONK)

Tokenomika LETSBONK (LETSBONK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LETSBONK (LETSBONK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LETSBONK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LETSBONK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLETSBONK tokenomikę, poznaj cenę tokena LETSBONKna żywo!

Jak kupić LETSBONK Chcesz dodać LETSBONK (LETSBONK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LETSBONK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LETSBONK na MEXC już teraz!

Historia ceny LETSBONK (LETSBONK) Analiza historii ceny LETSBONK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LETSBONK już teraz!

Prognoza ceny LETSBONK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LETSBONK? Nasza strona z prognozami cen LETSBONK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LETSBONK już teraz!

