Informacje o Litecoin Mascot (LESTER) LESTER is a meme coin on the Solana chain. LESTER is a meme coin on the Solana chain. Oficjalna strona internetowa: https://lester.vip Block Explorer: https://solscan.io/token/5z3iCe53hUANTiG8Js8RjHNE2Arjik7L2CXLyr2rpump Kup LESTER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Litecoin Mascot (LESTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Litecoin Mascot (LESTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Historyczne maksimum: $ 0.17 $ 0.17 $ 0.17 Historyczne minimum: $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 $ 0.000508278700403033 Aktualna cena: $ 0.0010263 $ 0.0010263 $ 0.0010263 Dowiedz się więcej o cenie Litecoin Mascot (LESTER)

Tokenomika Litecoin Mascot (LESTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Litecoin Mascot (LESTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LESTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LESTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLESTER tokenomikę, poznaj cenę tokena LESTERna żywo!

Jak kupić LESTER Chcesz dodać Litecoin Mascot (LESTER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LESTER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LESTER na MEXC już teraz!

Historia ceny Litecoin Mascot (LESTER) Analiza historii ceny LESTER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LESTER już teraz!

Prognoza ceny LESTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LESTER? Nasza strona z prognozami cen LESTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LESTER już teraz!

