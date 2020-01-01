Tokenomika Brainedge (LEARN) Odkryj kluczowe informacje o Brainedge (LEARN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Brainedge (LEARN) Brainedge is a pioneering AI-powered and blockchain-integrated online learning platform designed to disrupt the e-learning space by addressing its critical challenges: language barriers, engagement deficits, and high content production costs. With an ecosystem built around gamification, token rewards, and advanced AI tools, Brainedge has positioned itself as a scalable, sustainable, and profitable solution for a global market. Oficjalna strona internetowa: https://brainedge.ai Biała księga: https://www.brainedge.ai/assets/pdf/Brainedge_WP_1.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf6ad4965f7779c6b8ae4d25bf2a2e009a47c3dae

Tokenomika i analiza cenowa Brainedge (LEARN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Brainedge (LEARN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.46M $ 14.46M $ 14.46M Historyczne maksimum: $ 0.07448 $ 0.07448 $ 0.07448 Historyczne minimum: $ 0.013391358994111898 $ 0.013391358994111898 $ 0.013391358994111898 Aktualna cena: $ 0.01446 $ 0.01446 $ 0.01446 Dowiedz się więcej o cenie Brainedge (LEARN)

Tokenomika Brainedge (LEARN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Brainedge (LEARN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LEARN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LEARN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLEARN tokenomikę, poznaj cenę tokena LEARNna żywo!

