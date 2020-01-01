Tokenomika Landshare (LANDSHARE) Odkryj kluczowe informacje o Landshare (LANDSHARE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Landshare (LANDSHARE) Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Landshare brings real estate to the blockchain, enabling seamless investment in Real World Assets(RWAs) with a suite of additional DeFi features. Oficjalna strona internetowa: https://landshare.io/ Biała księga: https://www.landshare.io/Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xA73164DB271931CF952cBaEfF9E8F5817b42fA5C Kup LANDSHARE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Landshare (LANDSHARE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Landshare (LANDSHARE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Całkowita podaż: $ 6.37M $ 6.37M $ 6.37M Podaż w obiegu: $ 5.34M $ 5.34M $ 5.34M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.89M $ 3.89M $ 3.89M Historyczne maksimum: $ 6.152 $ 6.152 $ 6.152 Historyczne minimum: $ 0.3939678012903222 $ 0.3939678012903222 $ 0.3939678012903222 Aktualna cena: $ 0.389 $ 0.389 $ 0.389 Dowiedz się więcej o cenie Landshare (LANDSHARE)

Tokenomika Landshare (LANDSHARE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Landshare (LANDSHARE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LANDSHARE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LANDSHARE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLANDSHARE tokenomikę, poznaj cenę tokena LANDSHAREna żywo!

Jak kupić LANDSHARE Chcesz dodać Landshare (LANDSHARE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LANDSHARE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LANDSHARE na MEXC już teraz!

Historia ceny Landshare (LANDSHARE) Analiza historii ceny LANDSHARE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LANDSHARE już teraz!

Prognoza ceny LANDSHARE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LANDSHARE? Nasza strona z prognozami cen LANDSHARE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LANDSHARE już teraz!

