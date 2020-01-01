Tokenomika Outlanders (LAND) Odkryj kluczowe informacje o Outlanders (LAND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Outlanders (LAND) Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market. Outlanders, an open-world, low-poly style MMORPG, is onboarding Web2 gamers to Web3 without the need for prior blockchain education. Play, conquer, and earn immediately in the most hyped game genre in the gaming market. Oficjalna strona internetowa: https://outlanders.com/ Biała księga: https://outlanders.com/docs/Outlanders_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1E34fcc9a67E05D4bEED8C6a70F98C3E4D1e1e96 Kup LAND teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Outlanders (LAND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Outlanders (LAND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 738.00K $ 738.00K $ 738.00K Historyczne maksimum: $ 0.0185 $ 0.0185 $ 0.0185 Historyczne minimum: $ 0.000348104722150837 $ 0.000348104722150837 $ 0.000348104722150837 Aktualna cena: $ 0.000369 $ 0.000369 $ 0.000369 Dowiedz się więcej o cenie Outlanders (LAND)

Tokenomika Outlanders (LAND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Outlanders (LAND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAND tokenomikę, poznaj cenę tokena LANDna żywo!

Jak kupić LAND Chcesz dodać Outlanders (LAND) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LAND, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LAND na MEXC już teraz!

Historia ceny Outlanders (LAND) Analiza historii ceny LAND pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LAND już teraz!

Prognoza ceny LAND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAND? Nasza strona z prognozami cen LAND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAND już teraz!

