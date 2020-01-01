Tokenomika LAKE (LAK3) Odkryj kluczowe informacje o LAKE (LAK3), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o LAKE (LAK3) LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. LAKE is a pioneering Real-World Asset (RWA) project redefining how the global water economy operates. LAKE leverages blockchain technology to invite +8 billion passive consumers to participate and enjoy the benefits of a reshaped Water Economy. With its RWA ecosystem, LAKE connects water sources directly to consumers and businesses through blockchain-powered solutions, fostering transparency, accessibility, and new financial opportunities for all stakeholders. Oficjalna strona internetowa: https://lak3.io/ Biała księga: https://files.lak3.io/LAKE_Whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x13d074303c95a34d304f29928dc8a16dec797e9e Kup LAK3 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa LAKE (LAK3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla LAKE (LAK3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 199.03M $ 199.03M $ 199.03M Historyczne maksimum: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Historyczne minimum: $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 $ 0.19592064264773057 Aktualna cena: $ 0.2095 $ 0.2095 $ 0.2095 Dowiedz się więcej o cenie LAKE (LAK3)

Tokenomika LAKE (LAK3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki LAKE (LAK3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LAK3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LAK3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLAK3 tokenomikę, poznaj cenę tokena LAK3na żywo!

Jak kupić LAK3 Chcesz dodać LAKE (LAK3) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu LAK3, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować LAK3 na MEXC już teraz!

Historia ceny LAKE (LAK3) Analiza historii ceny LAK3 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny LAK3 już teraz!

Prognoza ceny LAK3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LAK3? Nasza strona z prognozami cen LAK3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LAK3 już teraz!

