Informacje o Milady Meme Coin (LADYS) LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. LADYS is a self-organised meme coin of Milady NFT collection. Oficjalna strona internetowa: https://milady.gg Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x12970E6868f88f6557B76120662c1B3E50A646bf Kup LADYS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Milady Meme Coin (LADYS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Milady Meme Coin (LADYS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 19.14M $ 19.14M $ 19.14M Całkowita podaż: $ 888.00T $ 888.00T $ 888.00T Podaż w obiegu: $ 734.37T $ 734.37T $ 734.37T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.14M $ 23.14M $ 23.14M Historyczne maksimum: $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 $ 0.00000043477 Historyczne minimum: $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 $ 0.000000000291162732 Aktualna cena: $ 0.00000002606 $ 0.00000002606 $ 0.00000002606 Dowiedz się więcej o cenie Milady Meme Coin (LADYS)

Tokenomika Milady Meme Coin (LADYS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Milady Meme Coin (LADYS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LADYS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LADYS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLADYS tokenomikę, poznaj cenę tokena LADYSna żywo!

