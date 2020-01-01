Tokenomika Layer3 (L3) Odkryj kluczowe informacje o Layer3 (L3), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Layer3 (L3) Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Layer3 is the attention layer, decentralizing the engine behind internet giants via incentive and identity protocols. It acts as a universal connector between blockchain ecosystems, revolutionizing how they build community and distribute value with omnichain infrastructure. Users can discover and earn via perpetual incentives, quests, pre-token networks via launchpad, and a unified cross-chain identity. Oficjalna strona internetowa: https://layer3.xyz Biała księga: https://docs.layer3foundation.org/tokenomics Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x88909d489678dd17aa6d9609f89b0419bf78fd9a Kup L3 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Layer3 (L3) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Layer3 (L3), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 22.74M $ 22.74M $ 22.74M Całkowita podaż: $ 3.33B $ 3.33B $ 3.33B Podaż w obiegu: $ 784.68M $ 784.68M $ 784.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 96.60M $ 96.60M $ 96.60M Historyczne maksimum: $ 0.1565 $ 0.1565 $ 0.1565 Historyczne minimum: $ 0.02755259220758459 $ 0.02755259220758459 $ 0.02755259220758459 Aktualna cena: $ 0.02898 $ 0.02898 $ 0.02898 Dowiedz się więcej o cenie Layer3 (L3)

Tokenomika Layer3 (L3): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Layer3 (L3) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów L3, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów L3. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszL3 tokenomikę, poznaj cenę tokena L3na żywo!

Jak kupić L3 Chcesz dodać Layer3 (L3) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu L3, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować L3 na MEXC już teraz!

Historia ceny Layer3 (L3) Analiza historii ceny L3 pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny L3 już teraz!

Prognoza ceny L3 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać L3? Nasza strona z prognozami cen L3 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena L3 już teraz!

