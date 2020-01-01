Tokenomika KulaDAO (KULA) Odkryj kluczowe informacje o KulaDAO (KULA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KulaDAO (KULA) KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. KulaDAO is a blockchain-based governance platform focused on enabling sustainable economic development by aligning stakeholder agreements through smart contracts. By leveraging decentralized technology, KulaDAO fosters transparency, accountability, and equitable participation in projects that create real-world impact. Oficjalna strona internetowa: https://kula.com Biała księga: https://doc.clickup.com/9014378514/p/h/8cmt00j-14774/d45f6e42fd26600 Block Explorer: https://subnets.avax.network/c-chain/address/0x99F2BDf00ACd067c65A79a0b6A3914C555196EA4 Kup KULA teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KulaDAO (KULA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KulaDAO (KULA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.12B $ 5.12B $ 5.12B Historyczne maksimum: $ 0.94755 $ 0.94755 $ 0.94755 Historyczne minimum: $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 $ 0.10766194258798904 Aktualna cena: $ 0.5118 $ 0.5118 $ 0.5118 Dowiedz się więcej o cenie KulaDAO (KULA)

Tokenomika KulaDAO (KULA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KulaDAO (KULA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KULA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KULA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKULA tokenomikę, poznaj cenę tokena KULAna żywo!

Jak kupić KULA Chcesz dodać KulaDAO (KULA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KULA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KULA na MEXC już teraz!

Historia ceny KulaDAO (KULA) Analiza historii ceny KULA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KULA już teraz!

Prognoza ceny KULA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KULA? Nasza strona z prognozami cen KULA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KULA już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!