Tokenomika Kusama (KSM) Odkryj kluczowe informacje o Kusama (KSM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Kusama (KSM) Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment. Oficjalna strona internetowa: https://kusama.network/ Biała księga: https://guide.kusama.network/docs/kusama-getting-started/ Block Explorer: https://kusama.subscan.io/ Kup KSM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kusama (KSM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kusama (KSM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 234.66M $ 234.66M $ 234.66M Całkowita podaż: $ 17.09M $ 17.09M $ 17.09M Podaż w obiegu: $ 17.09M $ 17.09M $ 17.09M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 234.66M $ 234.66M $ 234.66M Historyczne maksimum: $ 624.2654 $ 624.2654 $ 624.2654 Historyczne minimum: $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 $ 0.915787390828 Aktualna cena: $ 13.73 $ 13.73 $ 13.73 Dowiedz się więcej o cenie Kusama (KSM)

Tokenomika Kusama (KSM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kusama (KSM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KSM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KSM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKSM tokenomikę, poznaj cenę tokena KSMna żywo!

Jak kupić KSM Chcesz dodać Kusama (KSM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KSM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KSM na MEXC już teraz!

Historia ceny Kusama (KSM) Analiza historii ceny KSM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KSM już teraz!

Prognoza ceny KSM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KSM? Nasza strona z prognozami cen KSM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KSM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!