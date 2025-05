KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

NazwaKSM

PozycjaNo.167

Kapitalizacja rynkowa$0.00

W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa$0.00

Udział w rynku0.0001%

Wolumen obrotu/kapitalizacja rynkowa (24 godz.)95.77%

Podaż w obiegu16,567,790.442927

Maksymalna podaż∞

Całkowita podaż16,567,790.442927

Wskaźnik obrotu%

Data wydania2019-08-01 00:00:00

Cena po jakiej aktywo zostało pierwotnie wyemitowane--

Historyczne maksimum623.75283412,2021-05-18

Najniższa cena0.915787390828,2020-01-14

Publiczny blockchainKSM

