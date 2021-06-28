Tokenomika KishuInu (KISHU) Odkryj kluczowe informacje o KishuInu (KISHU), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KishuInu (KISHU) Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Launched in April 2021, Kishu Inu is the fastest-growing cryptocurrency of its kind. Kishu is fully decentralized and on a mission to bring popular cryptocurrency concepts to the mainstream in one, easy to understand project. Oficjalna strona internetowa: https://kishu.finance/ Biała księga: https://www.kishu.finance/p/whitepaper.html Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xA2b4C0Af19cC16a6CfAcCe81F192B024d625817D Kup KISHU teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KishuInu (KISHU) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KishuInu (KISHU), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.81M $ 5.81M $ 5.81M Całkowita podaż: $ 96,702.94T $ 96,702.94T $ 96,702.94T Podaż w obiegu: $ 93,136.10T $ 93,136.10T $ 93,136.10T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 62.41M $ 62.41M $ 62.41M Historyczne maksimum: $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 $ 0.000000009802 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00000000006241 $ 0.00000000006241 $ 0.00000000006241 Dowiedz się więcej o cenie KishuInu (KISHU)

Tokenomika KishuInu (KISHU): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KishuInu (KISHU) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KISHU, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KISHU. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKISHU tokenomikę, poznaj cenę tokena KISHUna żywo!

Jak kupić KISHU Chcesz dodać KishuInu (KISHU) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KISHU, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KISHU na MEXC już teraz!

Historia ceny KishuInu (KISHU) Analiza historii ceny KISHU pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KISHU już teraz!

Prognoza ceny KISHU Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KISHU? Nasza strona z prognozami cen KISHU łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KISHU już teraz!

