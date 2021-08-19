Tokenomika KILT Protocol (KILT) Odkryj kluczowe informacje o KILT Protocol (KILT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KILT Protocol (KILT) Oficjalna strona internetowa: https://kilt.io/ Biała księga: https://www.kilt.io/wp-content/uploads/2021/08/19_KILT_Token_Metrics_Revised_Version.pdf Block Explorer: https://basescan.org/token/0x5d0dd05bb095fdd6af4865a1adf97c39c85ad2d8 Kup KILT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KILT Protocol (KILT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KILT Protocol (KILT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.78M $ 1.78M $ 1.78M Całkowita podaż: $ 290.56M $ 290.56M $ 290.56M Podaż w obiegu: $ 188.87M $ 188.87M $ 188.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.73M $ 2.73M $ 2.73M Historyczne maksimum: $ 0.054 $ 0.054 $ 0.054 Historyczne minimum: $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 $ 0.007327165551517575 Aktualna cena: $ 0.00941 $ 0.00941 $ 0.00941 Dowiedz się więcej o cenie KILT Protocol (KILT)

Tokenomika KILT Protocol (KILT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KILT Protocol (KILT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KILT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KILT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKILT tokenomikę, poznaj cenę tokena KILTna żywo!

Jak kupić KILT Chcesz dodać KILT Protocol (KILT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KILT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KILT na MEXC już teraz!

Historia ceny KILT Protocol (KILT) Analiza historii ceny KILT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KILT już teraz!

Prognoza ceny KILT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KILT? Nasza strona z prognozami cen KILT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KILT już teraz!

