Informacje o Klever Finance (KFI) Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. Oficjalna strona internetowa: https://klever.org/ Biała księga: https://docs.klever.finance/ Block Explorer: https://kleverscan.org/asset/KFI

Tokenomika i analiza cenowa Klever Finance (KFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Klever Finance (KFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 18.19M $ 18.19M $ 18.19M Historyczne maksimum: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 Historyczne minimum: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 Aktualna cena: $ 0.8663 $ 0.8663 $ 0.8663 Dowiedz się więcej o cenie Klever Finance (KFI)

Tokenomika Klever Finance (KFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Klever Finance (KFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKFI tokenomikę, poznaj cenę tokena KFIna żywo!

