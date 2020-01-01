Tokenomika KernelDAO (KERNEL) Odkryj kluczowe informacje o KernelDAO (KERNEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KernelDAO (KERNEL) KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). KernelDAO is a pioneering restaking protocol operating across the entire restaking stack, with three major product lines: Kernel (restaking on BNB Chain), Kelp Liquid Restaking (rsETH), and Gain (automated rewards farming). Oficjalna strona internetowa: https://kerneldao.com/ Biała księga: https://kerneldao.gitbook.io/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x3f80b1c54ae920be41a77f8b902259d48cf24ccf Kup KERNEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KernelDAO (KERNEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KernelDAO (KERNEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 49.31M $ 49.31M $ 49.31M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 236.76M $ 236.76M $ 236.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 208.26M $ 208.26M $ 208.26M Historyczne maksimum: $ 1 $ 1 $ 1 Historyczne minimum: $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 $ 0.09362779806855222 Aktualna cena: $ 0.20826 $ 0.20826 $ 0.20826 Dowiedz się więcej o cenie KernelDAO (KERNEL)

Tokenomika KernelDAO (KERNEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KernelDAO (KERNEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KERNEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KERNEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKERNEL tokenomikę, poznaj cenę tokena KERNELna żywo!

Jak kupić KERNEL Chcesz dodać KernelDAO (KERNEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KERNEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KERNEL na MEXC już teraz!

Historia ceny KernelDAO (KERNEL) Analiza historii ceny KERNEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KERNEL już teraz!

Prognoza ceny KERNEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KERNEL? Nasza strona z prognozami cen KERNEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KERNEL już teraz!

