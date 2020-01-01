Tokenomika Karrat (KARRAT) Odkryj kluczowe informacje o Karrat (KARRAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Karrat (KARRAT) The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. The KARRAT Protocol is a set of smart contracts and other modules enabling users to generate in-game playable characters from NFTs, aiming to bridge the world between web3 and gaming while also unlocking the future of conversational AI chatbots to the masses. My Pet Hooligan, the first game to integrate $KARRAT and the KARRAT Protocol, is a highly anticipated social-action game in Early Access (Pre-Alpha) release on EPIC Games. Oficjalna strona internetowa: https://www.karratcoin.com/ Biała księga: https://docs.karratcoin.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xAcd2c239012D17BEB128B0944D49015104113650 Kup KARRAT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Karrat (KARRAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Karrat (KARRAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.96M $ 18.96M $ 18.96M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 446.15M $ 446.15M $ 446.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.50M $ 42.50M $ 42.50M Historyczne maksimum: $ 1.3297 $ 1.3297 $ 1.3297 Historyczne minimum: $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 $ 0.030300711023323768 Aktualna cena: $ 0.0425 $ 0.0425 $ 0.0425 Dowiedz się więcej o cenie Karrat (KARRAT)

Tokenomika Karrat (KARRAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Karrat (KARRAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KARRAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KARRAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKARRAT tokenomikę, poznaj cenę tokena KARRATna żywo!

Jak kupić KARRAT Chcesz dodać Karrat (KARRAT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KARRAT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KARRAT na MEXC już teraz!

Historia ceny Karrat (KARRAT) Analiza historii ceny KARRAT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KARRAT już teraz!

Prognoza ceny KARRAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KARRAT? Nasza strona z prognozami cen KARRAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KARRAT już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!