Oficjalna strona internetowa: https://kaon.global/ Biała księga: https://kaon.gitbook.io/technical Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x8ab7404063ec4dbcfd4598215992dc3f8ec853d7

Tokenomika i analiza cenowa Kaon (KAON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kaon (KAON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 386.70K $ 386.70K $ 386.70K Całkowita podaż: $ 15.00B $ 15.00B $ 15.00B Podaż w obiegu: $ 4.44B $ 4.44B $ 4.44B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Historyczne maksimum: $ 0.0007331 $ 0.0007331 $ 0.0007331 Historyczne minimum: $ 0.000087752889423124 $ 0.000087752889423124 $ 0.000087752889423124 Aktualna cena: $ 0.00008717 $ 0.00008717 $ 0.00008717 Dowiedz się więcej o cenie Kaon (KAON)

Tokenomika Kaon (KAON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kaon (KAON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KAON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KAON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKAON tokenomikę, poznaj cenę tokena KAONna żywo!

Jak kupić KAON Chcesz dodać Kaon (KAON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KAON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KAON na MEXC już teraz!

Historia ceny Kaon (KAON) Analiza historii ceny KAON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KAON już teraz!

Prognoza ceny KAON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KAON? Nasza strona z prognozami cen KAON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KAON już teraz!

