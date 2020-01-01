Tokenomika KANGO (KANGO) Odkryj kluczowe informacje o KANGO (KANGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KANGO (KANGO) KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS. KANGO is a pixelized chameleon who was RUNNING down a bamboo tree one day until a lightning bolt sent him FLYING through the window of a secret tropical lab where he was SUCKED into an ASIC miner and became SPEED. He quickly rose to the top of the ecosystem...IN 10 DAYS! $KANGO is now a viral meme loved by $KAS enthusiasts. Our purpose is to help humans exit the matrix by introducing them to and getting them to use $KAS. Oficjalna strona internetowa: https://www.kango.run/ Block Explorer: https://kas.fyi/token/krc20/KANGO Kup KANGO teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KANGO (KANGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KANGO (KANGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 287.00B $ 287.00B $ 287.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Historyczne maksimum: $ 0.00017 $ 0.00017 $ 0.00017 Historyczne minimum: $ 0.000008415273967669 $ 0.000008415273967669 $ 0.000008415273967669 Aktualna cena: $ 0.00000865 $ 0.00000865 $ 0.00000865 Dowiedz się więcej o cenie KANGO (KANGO)

Tokenomika KANGO (KANGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KANGO (KANGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KANGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KANGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKANGO tokenomikę, poznaj cenę tokena KANGOna żywo!

Jak kupić KANGO Chcesz dodać KANGO (KANGO) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KANGO, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KANGO na MEXC już teraz!

Historia ceny KANGO (KANGO) Analiza historii ceny KANGO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KANGO już teraz!

Prognoza ceny KANGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KANGO? Nasza strona z prognozami cen KANGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KANGO już teraz!

