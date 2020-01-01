Tokenomika Jerry The Turtle (JYAI) Odkryj kluczowe informacje o Jerry The Turtle (JYAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Jerry The Turtle (JYAI) JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. JERRY represents a groundbreaking fusion of meme culture, artificial intelligence, and entertainment. What began as a vision to revolutionize the meme coin space has evolved into a comprehensive ecosystem that bridges the gap between traditional cryptocurrency and meaningful entertainment value. Built on the foundation of community engagement and AI- powered innovation, JERRY stands as a testament to what's possible when creativity meets blockchain technology. Oficjalna strona internetowa: https://www.jerrytheturtle.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x4e9623b7e5b6438542458f5ee828d65c24d3af8c Kup JYAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Jerry The Turtle (JYAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jerry The Turtle (JYAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Całkowita podaż: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B Podaż w obiegu: $ 69.00B $ 69.00B $ 69.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.83M $ 6.83M $ 6.83M Historyczne maksimum: $ 0.00034477 $ 0.00034477 $ 0.00034477 Historyczne minimum: $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 $ 0.0000000524860777 Aktualna cena: $ 0.000098967 $ 0.000098967 $ 0.000098967 Dowiedz się więcej o cenie Jerry The Turtle (JYAI)

Tokenomika Jerry The Turtle (JYAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jerry The Turtle (JYAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JYAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JYAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJYAI tokenomikę, poznaj cenę tokena JYAIna żywo!

Jak kupić JYAI Chcesz dodać Jerry The Turtle (JYAI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JYAI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JYAI na MEXC już teraz!

Historia ceny Jerry The Turtle (JYAI) Analiza historii ceny JYAI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JYAI już teraz!

Prognoza ceny JYAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JYAI? Nasza strona z prognozami cen JYAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JYAI już teraz!

