Informacje o JetTon Game (JETTON) JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. Oficjalna strona internetowa: https://jetton.investments/ Biała księga: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true Block Explorer: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon Kup JETTON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa JetTon Game (JETTON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JetTon Game (JETTON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.19M $ 1.19M $ 1.19M Całkowita podaż: $ 84.10M $ 84.10M $ 84.10M Podaż w obiegu: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.72M $ 14.72M $ 14.72M Historyczne maksimum: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 Historyczne minimum: $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 Aktualna cena: $ 0.14715 $ 0.14715 $ 0.14715 Dowiedz się więcej o cenie JetTon Game (JETTON)

Tokenomika JetTon Game (JETTON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JetTon Game (JETTON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JETTON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JETTON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJETTON tokenomikę, poznaj cenę tokena JETTONna żywo!

Jak kupić JETTON Chcesz dodać JetTon Game (JETTON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JETTON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JETTON na MEXC już teraz!

Historia ceny JetTon Game (JETTON) Analiza historii ceny JETTON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JETTON już teraz!

Prognoza ceny JETTON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JETTON? Nasza strona z prognozami cen JETTON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JETTON już teraz!

