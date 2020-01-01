Tokenomika Tune.FM (JAM) Odkryj kluczowe informacje o Tune.FM (JAM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Tune.FM (JAM) Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace. Tune.FM is a decentralized web3 music streaming platform and music NFT marketplace. Oficjalna strona internetowa: https://tune.fm Biała księga: https://tune.fm/public/landing/images/Tune.FM(JAM)WhitepaperV4.pdf Block Explorer: https://app.dragonglass.me/hedera/dapps/tunefm Kup JAM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Tune.FM (JAM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tune.FM (JAM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.71M $ 1.71M $ 1.71M Całkowita podaż: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Podaż w obiegu: $ 29.71B $ 29.71B $ 29.71B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Historyczne maksimum: $ 0.01445 $ 0.01445 $ 0.01445 Historyczne minimum: $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 $ 0.000034024905606913 Aktualna cena: $ 0.0000575 $ 0.0000575 $ 0.0000575 Dowiedz się więcej o cenie Tune.FM (JAM)

Tokenomika Tune.FM (JAM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tune.FM (JAM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JAM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JAM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJAM tokenomikę, poznaj cenę tokena JAMna żywo!

Jak kupić JAM Chcesz dodać Tune.FM (JAM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JAM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JAM na MEXC już teraz!

Historia ceny Tune.FM (JAM) Analiza historii ceny JAM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JAM już teraz!

Prognoza ceny JAM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JAM? Nasza strona z prognozami cen JAM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JAM już teraz!

