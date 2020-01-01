Tokenomika Jager Hunter (JAGER) Odkryj kluczowe informacje o Jager Hunter (JAGER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Jager Hunter (JAGER) Oficjalna strona internetowa: https://jager.meme Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x74836cc0e821a6be18e407e6388e430b689c66e9 Kup JAGER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Jager Hunter (JAGER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Jager Hunter (JAGER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.65M $ 9.65M $ 9.65M Całkowita podaż: $ 13,621.04T $ 13,621.04T $ 13,621.04T Podaż w obiegu: $ 13,621.04T $ 13,621.04T $ 13,621.04T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 10.35M $ 10.35M $ 10.35M Historyczne maksimum: $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 $ 0.00000000479 Historyczne minimum: $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 $ 0.000000000013435127 Aktualna cena: $ 0.0000000007086 $ 0.0000000007086 $ 0.0000000007086 Dowiedz się więcej o cenie Jager Hunter (JAGER)

Tokenomika Jager Hunter (JAGER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Jager Hunter (JAGER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JAGER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JAGER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJAGER tokenomikę, poznaj cenę tokena JAGERna żywo!

Jak kupić JAGER Chcesz dodać Jager Hunter (JAGER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JAGER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JAGER na MEXC już teraz!

Historia ceny Jager Hunter (JAGER) Analiza historii ceny JAGER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JAGER już teraz!

Prognoza ceny JAGER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JAGER? Nasza strona z prognozami cen JAGER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JAGER już teraz!

