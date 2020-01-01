Tokenomika izumi Finance (IZI) Odkryj kluczowe informacje o izumi Finance (IZI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o izumi Finance (IZI) izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. Oficjalna strona internetowa: https://izumi.finance/home Biała księga: https://docs.izumi.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200

Tokenomika i analiza cenowa izumi Finance (IZI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla izumi Finance (IZI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 21.98M $ 21.98M $ 21.98M Historyczne maksimum: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 Historyczne minimum: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 Aktualna cena: $ 0.010992 $ 0.010992 $ 0.010992 Dowiedz się więcej o cenie izumi Finance (IZI)

Tokenomika izumi Finance (IZI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki izumi Finance (IZI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IZI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IZI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIZI tokenomikę, poznaj cenę tokena IZIna żywo!

Jak kupić IZI Chcesz dodać izumi Finance (IZI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu IZI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować IZI na MEXC już teraz!

Historia ceny izumi Finance (IZI) Analiza historii ceny IZI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny IZI już teraz!

Prognoza ceny IZI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać IZI? Nasza strona z prognozami cen IZI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena IZI już teraz!

