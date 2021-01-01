Tokenomika Inverse DAO (INV) Odkryj kluczowe informacje o Inverse DAO (INV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Inverse DAO (INV) Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. Oficjalna strona internetowa: https://inverse.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 Kup INV teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Inverse DAO (INV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Inverse DAO (INV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.79M $ 38.79M $ 38.79M Całkowita podaż: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K Podaż w obiegu: $ 708.07K $ 708.07K $ 708.07K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.39M $ 39.39M $ 39.39M Historyczne maksimum: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 Historyczne minimum: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 Aktualna cena: $ 54.78 $ 54.78 $ 54.78 Dowiedz się więcej o cenie Inverse DAO (INV)

Tokenomika Inverse DAO (INV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Inverse DAO (INV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINV tokenomikę, poznaj cenę tokena INVna żywo!

Jak kupić INV Chcesz dodać Inverse DAO (INV) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu INV, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować INV na MEXC już teraz!

Historia ceny Inverse DAO (INV) Analiza historii ceny INV pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny INV już teraz!

Prognoza ceny INV Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INV? Nasza strona z prognozami cen INV łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INV już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!