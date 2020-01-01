Tokenomika InterMilanFanToken (INTER) Odkryj kluczowe informacje o InterMilanFanToken (INTER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o InterMilanFanToken (INTER) $INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token. $INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token. Oficjalna strona internetowa: https://socios.com Block Explorer: https://chiliscan.com/token/0xc727c9C0f2647CB90B0FCA64d8ddB14878716BeD Kup INTER teraz!

Tokenomika i analiza cenowa InterMilanFanToken (INTER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla InterMilanFanToken (INTER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.74M $ 4.74M $ 4.74M Całkowita podaż: $ 19.73M $ 19.73M $ 19.73M Podaż w obiegu: $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.18M $ 9.18M $ 9.18M Historyczne maksimum: $ 4.57 $ 4.57 $ 4.57 Historyczne minimum: $ 0.4620787598094838 $ 0.4620787598094838 $ 0.4620787598094838 Aktualna cena: $ 0.4653 $ 0.4653 $ 0.4653 Dowiedz się więcej o cenie InterMilanFanToken (INTER)

Tokenomika InterMilanFanToken (INTER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki InterMilanFanToken (INTER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INTER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INTER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINTER tokenomikę, poznaj cenę tokena INTERna żywo!

Jak kupić INTER Chcesz dodać InterMilanFanToken (INTER) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu INTER, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować INTER na MEXC już teraz!

Historia ceny InterMilanFanToken (INTER) Analiza historii ceny INTER pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny INTER już teraz!

Prognoza ceny INTER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INTER? Nasza strona z prognozami cen INTER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INTER już teraz!

