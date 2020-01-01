Tokenomika Inspect (INSP) Odkryj kluczowe informacje o Inspect (INSP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Inspect (INSP) Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Inspect is the pulse of Web3, a cutting-edge layer 2 solution that empowers users within the X (Twitter) and other social ecosystems with indispensable tools and insights for navigating the dynamic realms of cryptocurrencies and NFTs. Oficjalna strona internetowa: https://www.inspect.xyz Biała księga: https://inspect.gitbook.io/inspect/overview/the-foundation Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x186ef81fd8e77eec8bffc3039e7ec41d5fc0b457 Kup INSP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Inspect (INSP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Inspect (INSP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.86M $ 8.86M $ 8.86M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 798.37M $ 798.37M $ 798.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.10M $ 11.10M $ 11.10M Historyczne maksimum: $ 0.4096 $ 0.4096 $ 0.4096 Historyczne minimum: $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 $ 0.003948942101004962 Aktualna cena: $ 0.0111 $ 0.0111 $ 0.0111 Dowiedz się więcej o cenie Inspect (INSP)

Tokenomika Inspect (INSP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Inspect (INSP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INSP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INSP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINSP tokenomikę, poznaj cenę tokena INSPna żywo!

Jak kupić INSP Chcesz dodać Inspect (INSP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu INSP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować INSP na MEXC już teraz!

Historia ceny Inspect (INSP) Analiza historii ceny INSP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny INSP już teraz!

Prognoza ceny INSP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INSP? Nasza strona z prognozami cen INSP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INSP już teraz!

