Informacje o Indigo Protocol (INDY) Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Indigo Protocol is a synthetics protocol for on-chain price exposure to digital and real-world assets, built on Cardano. Oficjalna strona internetowa: https://indigoprotocol.io/ Biała księga: https://indigoprotocol.io/paper Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/533bb94a8850ee3ccbe483106489399112b74c905342cb1792a797a0494e4459 Kup INDY teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Indigo Protocol (INDY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Indigo Protocol (INDY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.89M $ 18.89M $ 18.89M Całkowita podaż: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Podaż w obiegu: $ 16.05M $ 16.05M $ 16.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 41.18M $ 41.18M $ 41.18M Historyczne maksimum: $ 3.49 $ 3.49 $ 3.49 Historyczne minimum: $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 $ 0.25998980053675613 Aktualna cena: $ 1.1765 $ 1.1765 $ 1.1765 Dowiedz się więcej o cenie Indigo Protocol (INDY)

Tokenomika Indigo Protocol (INDY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Indigo Protocol (INDY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INDY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INDY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszINDY tokenomikę, poznaj cenę tokena INDYna żywo!

Jak kupić INDY Chcesz dodać Indigo Protocol (INDY) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu INDY, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować INDY na MEXC już teraz!

Historia ceny Indigo Protocol (INDY) Analiza historii ceny INDY pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny INDY już teraz!

Prognoza ceny INDY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INDY? Nasza strona z prognozami cen INDY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena INDY już teraz!

