Tokenomika Immutable X (IMX) Odkryj kluczowe informacje o Immutable X (IMX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Immutable X is the first layer two (L2) scaling solution for non-fungible tokens (NFTs) on Ethereum, with instant trading, massive scalability and zero gas fees for minting and trading, all without compromising user or asset security. Immutable X is the most technically advanced solution for NFT scaling ever built, developed with StarkWare's powerful STARK prover and rollup technology. The IMX token is the native ERC20 utility token of the Immutable X protocol, which users can earn by conducting pro-network activities such as trading, and which can be used to pay fees, perform governance or stake on the protocol. Oficjalna strona internetowa: https://www.immutable.com/ Biała księga: https://support.immutable.com/hc/en-us/articles/4405227590799 Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf57e7e7c23978c3caec3c3548e3d615c346e79ff

Tokenomika i analiza cenowa Immutable X (IMX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Immutable X (IMX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.94B $ 1.94B $ 1.94B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.48B $ 1.48B $ 1.48B Historyczne maksimum: $ 9.4987 $ 9.4987 $ 9.4987 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.7409 $ 0.7409 $ 0.7409 Dowiedz się więcej o cenie Immutable X (IMX)

Tokenomika Immutable X (IMX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Immutable X (IMX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IMX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IMX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIMX tokenomikę, poznaj cenę tokena IMXna żywo!

