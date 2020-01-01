Tokenomika SPACE ID (ID) Odkryj kluczowe informacje o SPACE ID (ID), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SPACE ID (ID) SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. SPACE ID is building a universal name service network with a one-stop identity platform to discover, register, trade, and manage Web3 domains. It also includes a Web3 Name SDK & API for developers across blockchains and provides a multi-chain name service for everyone to easily build and create a Web3 identity. Oficjalna strona internetowa: https://space.id Biała księga: https://docs.space.id Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x2dff88a56767223a5529ea5960da7a3f5f766406 Kup ID teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SPACE ID (ID) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SPACE ID (ID), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 175.50M $ 175.50M $ 175.50M Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 296.00M $ 296.00M $ 296.00M Historyczne maksimum: $ 1.8377 $ 1.8377 $ 1.8377 Historyczne minimum: $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 $ 0.1348710561542328 Aktualna cena: $ 0.148 $ 0.148 $ 0.148 Dowiedz się więcej o cenie SPACE ID (ID)

Tokenomika SPACE ID (ID): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SPACE ID (ID) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ID, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ID. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszID tokenomikę, poznaj cenę tokena IDna żywo!

Jak kupić ID Chcesz dodać SPACE ID (ID) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ID, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ID na MEXC już teraz!

Historia ceny SPACE ID (ID) Analiza historii ceny ID pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ID już teraz!

Prognoza ceny ID Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ID? Nasza strona z prognozami cen ID łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ID już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!